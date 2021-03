19-03-2021, Robin Feunekes 112Groningen.nl & Readctie Martin Nuver

Grote loodsbrand in Kiel Windeweer (Video)

Kiel-Windeweer - Aan de Pieter Venemakade in Kiel-Windeweer is brand uitgebroken in een loods. De brand is uitslaand. Dat meldt brandweer Groningen op hun Twitter account.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse. De brand sloeg over op de woning. Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: http:// blijfuitderook.nl/home

Update: De woning en loods moeten als verloren worden beschouwd. Alle personen en dieren hebben het pand gelukkig wel tijdig kunnen verlaten. Wel worden twee personen door de ambulance collega’s gecontroleerd op mogelijke rookinhalatie.

Deze twee personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht i.v.m. rookinhalatie. Tweets niet zichtbaar op de APP.