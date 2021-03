#Kiel -Windeweer: We hebben helaas niet kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar de woning. Alle personen en dieren hebben het pand gelukkig tijdig kunnen verlaten. Wel worden twee personen door de collega’s gecontroleerd op mogelijke rookinhalatie.

Aan de Pieter Venemakade in #Kiel-Windeweer is brand uitgebroken in een loods. De brand is uitslaand. We hebben opgeschaald naar grote brand. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse.