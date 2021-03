19-03-2021, Instagram Politie Groningen west & Joey Lameris

Uitslagen: Grote scooter controle in stad

Groningen - Op donderdag 18 maart 2021 hebben meerdere agenten op diverse plaatsen in de stad een bromfietscontrole uitgevoerd.

De controle was gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen en daarbij brom- en snorfietsen in het bijzonder. In totaal zijn er gedurende de dienst 135 bromfietsen gecontroleerd. Tijdens zo'n controle wordt de technische staat van het voertuig bekeken en de bestuurder wordt gecontroleerd. Uiteindelijk zijn er 72 bekeuringen geschreven voor uiteenlopende feiten.

Bijvoorbeeld 21 bromfietsen overschreden de maximum constructiesnelheid, 18 personen hielden hun telefoon vast tijdens het fietsen, 11 personen hadden geen goed werkende verlichting op hun fiets en diverse andere feiten. Daarnaast is er nog 1 persoon aangehouden op verdenking van het besturen van een voertuig onder invloed van drugs. Ook is er 1 persoon meegenomen omdat deze persoon nog een openstaande boete had.





Na deze controle werden ook nog enkele personen staande gehouden en gecontroleerd. Hierbij zijn nog drie bekeuringen geschreven, omdat zij niet over de juiste papieren beschikten ten aanzien van de avondklok.