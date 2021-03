19-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

GGD begint woensdag weer met AstraZenica-prikken

Groningen - De GGD Groningen begint aanstaande woensdag weer met het vaccineren met het coronavaccin van AstraZenica. Dat maakte de dienst vrijdagochtend bekend.

Groningse zorgmedewerkers waarvan de afspraak voor vaccinatie werd afgezegd, in verband met de tijdelijke stop van het gebruik van het middel, kunnen gedurende het weekend een SMS verwachten. In dit bericht staat een uitnodiging om contact op te nemen voor een nieuwe afspraak.

Het ministerie van VWS laste een tijdelijke pauze in van het vaccineren met AstraZeneca, na klachten over trombose-achtige bijwerkingen. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) en de Nederlandse Medicijnautoriteit CGB hebben inmiddels aangegeven dat de pauze niet langer nodig is.

Volg ons ook op Facebook en Twitter