Beveiligingsstudenten Alfa-college krijgen les op Groningen Airport Eelde

Eelde - Een groep van 27 Alfa-collegestudenten van de opleiding beveiliger krijgen vanaf april lessen op Groningen Airport Eelde. Dat meldt Oogtv.nl

De studenten krijgen, naast lessen van hun eigen docent, ook instructies van een medewerker van Securitas, de organisatie die de beveiliging verzorgt op de luchthaven. De praktijklessen vinden plaats in de vertrekhal van de luchthaven. Thema’s als eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming komen aan bod. Ook gaan studenten oefenen met het controleren van passagiers voor vertrek.

Volgens Airport Manager is de verwachting dat er de komende tijd een toenemende vraag komt naar airport security: “Het is daarom belangrijk dat we nu beginnen met opleiden. We zijn blij dat we hier als Groningen Airport Eelde aan bij kunnen dragen.”

