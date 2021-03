18-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Stadjer krijgt vijf jaar cel en TBS met voorwaarden voor dodelijke mishandeling in Nietap

Nietap - De rechtbank in Groningen heeft een 47-jarige Stadjer veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en TBS met voorwaarden, omdat hij in april vorig jaar een 62-jarige man uit Nietap ernstig mishandelde. Zegt Oogtv.nl.