De mannen, woonachtig in Duitsland werden gecontroleerd bij Roswinkel door marechaussees van de brigade in Coevorden. In hun auto zat een Syrische man die geen geldige reisdocumenten kon overleggen.

Uit nader onderzoek bleek dat de mannen met wie hij meereedt hem af moesten zetten bij het asielzoekerscentrum. Hierop is het tweetal van 28 aangehouden en samen met de gesmokkelde man van 46 meegenomen naar de brigade voor verder onderzoek door de Marechaussee.