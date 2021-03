17-03-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Kleine brand onder motorkap snel onder controle in Haren

Haren - De vrijwillige brandweer van Haren werd woensdagavond om even voor negen uur gealarmeerd voor het autobrand op de Meerweg in Haren.