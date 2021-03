17-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

OM Noord-Nederland maakt geen zaak van schending ambtsgeheim door drie collega's

Groningen - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland stelt geen vervolging in tegen drie officieren van justitie tegen wie aangifte was gedaan om vermeende schending van hun ambtsgeheim.

Het gaat om een kwestie die in 2019 door NRC Handelsblad aan het rollen was gebracht. Het bleek dat de FIOD een documentairemaker uitvoerig achter de schermen had laten meekijken bij een opsporingsonderzoek naar fraude bij de restaurantketen Sumo. Daarbij mocht hij volgens de krant bijvoorbeeld zelfs tapgesprekken filmen.





Schending ambtsgeheim

Daarom deden later dat jaar meerdere verdachten uit dat onderzoek aangifte van schending van een ambtsgeheim door een officier van justitie en door de voormalig hoofdofficier van justitie van het betreffende parket. In de aangifte wordt gesteld dat het Openbaar Ministerie in de regio Rotterdam onrechtmatig heeft gehandeld door documentairemakers te laten filmen in een lopend opsporingsonderzoek.





Tijdens de opnames is zaaksinformatie gedeeld en daarmee heeft het OM de geheimhoudingsplicht geschonden, aldus de advocaten. Zij vinden dat de zaaksofficier en de voormalig hoofdofficier daarvoor moeten worden vervolgd.