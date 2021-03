17-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Midden-Groningen

Politie zoekt getuigen van mishandeling op station Hoogezand

Hoogezand - Afgelopen vrijdag, 12 maart 2021, omstreeks 21:09 uur, heeft er een mishandeling plaats gevonden op het perron aan de Stationsweg in Hoogezand.

Het slachtoffer is rond tien over negen op het perron mishandeld door één of meerdere daders. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er meerdere treinreizigers op dat moment op het perron aanwezig zijn geweest.





De politie is opzoek naar getuigen van deze mishandeling. Mocht u iets hebben gezien van dit incident of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2021068260.