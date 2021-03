17-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Misdrijf uitgesloten: Overleden man aangetroffen in water bij Garmerwolde

Garmerwolde - De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks kwart over zes gealarmeerd voor een melding van een persoon te water nabij de Lageweg in Garmerwolde.

De brandweer van de stad Groningen kwam met een duikteam ter plaatse bij het incident. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen voor de melding. In een sloot midden in een weiland was een persoon aangetroffen.





De persoon is uit het water gehaald waarna het ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team zich over het slachtoffer ontfermden. Over de toestand van het slachtoffer is momenteel nog niets bekend. De politie doet onderzoek hoe de persoon te water is geraakt.









Update: De politie meldt dat de persoon die in het water werd aangetroffen is overleden. Het gaat hierbij om een man. De forensische opsporing van de politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van de man en onderzoekt hoe de man te water is geraakt.

Update:

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man is afgerond. Zijn identiteit is vastgesteld. Na onderzoek kan een misdrijf worden uitgesloten.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.