17-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse schade bij brand in keuken van woning Julianaflat

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd woensdagmiddag rond kwart over vijf opgeroepen voor een woningbrand aan het Hoornsediep in de Rivierenbuurt.

In een woning van de Julianaflat had enige tijd brand gewoed in een keuken. De brandweer, welke ter plaatse kwam met een tankautospuit en een hoogwerker, wist de brand in de keuken snel onder controle te brengen.





Door de brand is in de keuken forse schade ontstaan. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners van de woning te helpen bij de afhandeling van de schade. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.