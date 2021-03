18-03-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Man(55) aangehouden na wilde achtervolging (update)

Vries - De politie heeft woensdagmiddag aan het eind van de middag een man aangehouden in een woning aan de Lottinge in Vries.

Even na vijf uur viel de politie de woning van de verdachte binnen met een speciaal ondersteuningsteam. De ondersteuningsgroep, ook wel OG genoemd, is een gespecialiseerde eenheid van de politie die wordt ingezet om complexere aanhoudingen te verrichten.





Bij de 'instap' werd één persoon aangehouden door het politie-team. Vermoedelijk gaat het hierbij om de man die gistermiddag op de vlucht sloeg voor de politie waarna een levensgevaarlijke achtervolging volgde. De politie kan dit momenteel nog niet bevestigen.





De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau waar hij zal worden gehoord in deze zaak. Politieagenten hebben de auto van de verdachte doorzocht, of hierbij iets is gevonden is niet bekend.









Update 18-03-21: De politie heeft een man(55) uit Vries aangehouden in verband met een gevaarlijke achtervolging door Eelde en Haren dinsdag. De man reed zo hard, dat de agenten het risico op ongelukken te groot vonden. De achtervolging werd daarom gestaakt, maar de politie wist inmiddels al om wie het ging.