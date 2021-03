17-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Let krijgt zeven jaar celstraf voor gewelddadige overval op Groningse vrouw (78)

Groningen - Een 41-jarige man uit Letland moet voor een gewelddadige woningoverval in Groningen zeven jaar de cel in.

De Let mishandelde de 78-jarige bewoonster en liet haar voor dood achter. Een 58-jarige landgenoot kreeg voor zijn aandeel in de overval vijf jaar cel opgelegd. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Badend in het bloed Het slachtoffer belde pas de volgende dag de politie. Ze was die middag van 13 april 2019 wakker geworden, badend in haar eigen bloed. Haar woning was doorzocht. Er waren sieraden, een televisie en wat geld verdwenen. De vrouw had meerdere botbreuken in haar gezicht en licht hersenletsel.



