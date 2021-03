17-03-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Gaslucht nabij Rummerinkhof blijkt speciaal ongevaarlijk stofje

Haren - Woensdagmiddag rond half drie ging de brandweer naar de Rummerinkhof in Haren, omdat daar in de buurt door veel buurtbewoners een gaslucht werd geroken.

Eerst werd gedacht aan de Peter Petersenschool, maar later verlegd naar de richting van het Harenerholt. Enexis kwam ter plaatse .

Update 17:00 uur: Er is geen sprake van een gaslek, dat is zojuist bevestigd door de Gasunie woordvoerster aan 112Groningen. De geur(stofje) die is waargenomen wordt wel gebruikt om te zorgen dat gas geroken kan worden. Die geurstof is wel ontsnapt in een verdeelstation, maar het is geen gas. In de loop van de avond lost de geur op door de wind.