18-03-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Spookrijder betrokken: Twee zwaargewonden op A7 bij Marum (Video)

Nuis - Bij een ernstig verkeersongeval op de A7 zijn woensdagmiddag meerdere personen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde omstreeks drie uur op de rijbaan van Groningen richting Drachten ter hoogte van Nuis. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor het incident. Behalve diverse ambulances en de politie is ook de brandweer van Leek en Marum aanwezig. Zij krijgen bij het ongeluk hulp van de collega’s van brandweer Stad die met een grote hulpverleningswagen zijn uitgerukt. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse die op de snelweg zijn landing inzette.









Automobilist bekneld

In een van de betrokken voertuigen zat nog een persoon bekneld. Omdat de desbetreffende auto bovenop de motorkap van een ander voertuig stond, werd de auto 'gelift' door de kraan van het hulpverleningsvoertuig van de brandweer. Nadat het voertuig stabiel was konden brandweerlieden de automobilist uit zijn/ haar benarde positie bevrijden.









Mogelijk een spookrijder

Volgens de politie zijn er bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. “Wij horen dat er wordt gesproken over een spookrijder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Voorlopig is onze gezamenlijke inzet gericht op de hulpverlening. In het onderzoek naar de oorzaak zoeken we dit verder uit.”









A7 afgesloten

In verband met het ongeluk is de hele A7 vanuit Groningen richting Drachten afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt bij de afslag Leek van de snelweg geleidt en moet binnendoor richting Friesland. De afsluiting zal nog een groot deel van de middag duren. Automobilisten moeten daarom rekening houden met forse vertraging.

Update: Rond zes uur vanavond werd de A7 weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Het onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval is afgerond en de politie zal rapport opmaken. Bij het ongeval raakten zeker twee personen zwaargewond.