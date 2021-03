19-03-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

1 persoon(86) alsnog overleden na zwaar ongeval op A7 (Video)

Nuis - Bij een ernstig verkeersongeval op de A7 zijn woensdagmiddag meerdere personen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde omstreeks drie uur op de rijbaan van Groningen richting Drachten ter hoogte van Nuis. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor het incident. Behalve diverse ambulances en de politie is ook de brandweer van Leek en Marum aanwezig. Zij krijgen bij het ongeluk hulp van de collega’s van brandweer Stad die met een grote hulpverleningswagen zijn uitgerukt. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse die op de snelweg zijn landing inzette.

















Mogelijk een spookrijder

Volgens de politie zijn er bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. “Wij horen dat er wordt gesproken over een spookrijder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Voorlopig is onze gezamenlijke inzet gericht op de hulpverlening. In het onderzoek naar de oorzaak zoeken we dit verder uit.”









A7 was afgesloten

In verband met het ongeluk is de hele A7 vanuit Groningen richting Drachten afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt bij de afslag Leek van de snelweg geleidt en moet binnendoor richting Friesland. De afsluiting zal nog een groot deel van de middag duren. Automobilisten moeten daarom rekening houden met forse vertraging. Bij het ongeval raakten zeker twee personen zwaargewond.

Update 18-03-21: De politie gaat ervan uit dat er een spookrijder bij het ongeval van gisteravond betrokken is geweest, maar onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek is nog gaande. Melden ze op Twitter.

Update 19-03-21: Op Twitter wordt via een wijkagent gemeld dat 1 betrokkene in het ziekenhuis is overleden na het ongeval. De betrokkenen waren een 86 jarige man uit Surhuisterveen en een 36 jarige man uit Dantumadiel(Friesland). De politie doet verder geen mededelingen op dit moment over deze aanrijding vanwege de privacywet. Het onderzoek is nog gaande. Dvhn.nl meldt dat de 86 jarige vermoedelijke veroorzaker is overleden.

Als er sprake is van een dodelijk ongeluk, meldt de politie dat alleen als het slachtoffer ter plekke overlijdt. Als het slachtoffer in het ziekenhuis overlijdt, mag de politie daar officieel niks meer over zeggen.



2/ Ongelofelijk om te zien dat automobilisten keerden/ achteruit reden op de A7 om via oprit A7 te verlaten. Lukte om enkele "verkeershufters" te fotograferen. Proces verbaal volgt. Meldt Aldertvdschaaf wijkagent op twitter.