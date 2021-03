17-03-2021, Jasper Scholten 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Fietser en auto botsen in Leek, 1 gewonde

Leek - Op de Oldebertweg in Leek is woensdagmorgen om 11:15 uur een ongeval ontstaan tussen een automobilist en een fietser.

Ambulance , politie en traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. De gewonde man is na stabilisatie door de ambulancedienst en trauma arts met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht meldt de politie voorlichtster aan 112Groningen. De exacte toedracht wordt onderzocht door de politie.