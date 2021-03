17-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Roversstel verdacht van vijftien inbraken in zorgcentra en schuurtjes

Ter Apel - Jerrycans met schoonmaakmiddelen, gereedschap, elektrische fietsen en zelfs schuttingpanelen behoorden tot de buit.

De politie heeft een 34-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Ter Apel aangehouden op verdenking van zeker vijftien inbraken en diefstallen. De politie kwam de twee op het spoor dankzij een oplettende getuige en camerabeelden.





Inbraken in zorgcentra en schuurtjes

Het stel sloeg hun slag bij woonzorgcentra in Ter Apel en Emmen, waar ze sleutelkastjes openbraken. Ook schuurtjes in met name Ter Apel waren een gewild doelwit.