Op de tweede vroegstemdag brachten ruim 13.000 mensen hun stem uit

Groningen - Op de tweede vroegstemdag hebben in de gemeente Groningen ruim 13.000 mensen hun stem uitgebracht. Dat blijkt uit de opkomstcijfers van de gemeente Groningen.

Dinsdag waren er in de gemeente zeventien stembureaus geopend. Zij konden samen 13.332 stemmers verwelkomen, wat neerkomt op 7,4 procent van het totale aantal stemgerechtigden. Maandag maakten al 8.468 mensen de gang naar het stembureau. In totaal hebben nu 21.800 inwoners van de gemeente hun stem uitgebracht, dit is 12,1% van het totale aantal stemgerechtigden.





Woensdag gaan de deuren van 113 stembureaus in de gemeente open. Waar op maandag en dinsdag de stembureaus vooral geopend waren voor mensen met een zwakke gezondheid, is op woensdag iedereen welkom. Ook de briefstemmen die zijn binnengekomen worden dan meegeteld in het opkomstpercentage.









