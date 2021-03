17-03-2021, 112Groningen.nl

Getuigen gezocht van straatroof aan Bedumerstraat

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof die in december heeft plaatsgevonden aan de Bedumerstraat in Groningen. Burgernetdeelnemers uit de buurt zijn via een e-mail gevraagd om mee te denken.