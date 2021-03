16-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Stadjer moet 3,5 jaar de cel in voor fraude via WhatsApp, SMS’jes en Marktplaats

Groningen - Een 22-jarige Stadjer moet 42 maanden de cel in voor meerdere cybercrime-misdrijven. De man werd in mei vorig jaar gearresteerd voor grootschalige fraude via Marktplaats, WhatsAppe, Tikkie en SMS’jes. Dat schrijft oogtv.nl.