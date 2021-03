16-03-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Hennepkwekerij ontmanteld in Appingedam

Appingedam - Vanmorgen heeft de Politie Ommelanden Noord een inval gedaan aan de Wijkstraat in Appingedam.

De politie trof hier een hennepkwekerij aan met circa 350 planten. Hierbij hebben zij een 31 jarige inwoner van de gemeente Eemsdelta aangehouden. De stroom die werd gebruikt voor de hennepkwekerij bleek te worden gestolen. Hiervan wordt aangifte gedaan door Enexis Netbeheer. De hennepkwekerij is ontmanteld.





Nader onderzoek volgt en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Heeft u informatie over een hennepkwekerij? Geef dit dan aan de politie door via 0900-8844 of politie.nl. Liever anoniem blijven bel dan met meld misdaad anoniem via 0800-7000.





