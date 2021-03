16-03-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Grote politie achtervolging door Groningen en Drenthe

Groningen/Drenthe - De politie heeft dinsdag aan het einde van de middag met meerdere eenheden een automobilist achtervolgd door Groningen en Drenthe.

De automobilist reed in een zilveren Audi A6 met hoge snelheid door Eelde/Paterswolde. Bij de hoofdweg in Paterswolde reed de automobilist over het fietspad om zo te proberen de politie af te schudden. Vervolgens reed de automobilist met zeer hoge snelheid over de Meerweg richting Haren. Daar nam hij de oprit a28 richting Groningen.RTVNoord meldt dat de achtervolging begon toen de politie naar een melding ging in Eelde. Bij aankomst van de politie ging de man er meteen vandoor. Vanwege de risico's tijdens de achtervolging werd besloten de achtervolging te staken. De man is een bekende van de politie.