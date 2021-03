16-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

AED gestolen in Onnen: “Dit slaat helemaal nergens op”

Onnen - In Onnen is ongeveer een maand geleden een AED (automatische externe defibrillator) gestolen en deze is nog steeds niet terug. In het dorp zijn normaal gesproken vier AED’s aanwezig.