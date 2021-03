16-03-2021, 112Groningen.nl

Onderzoek naar geweldsincident in Vinkhuizen nog volop gaande

Groningen - Het onderzoek naar een ernstig geweldsincident dat maandagochtend plaats vond in een woning aan de Briljantstraat in Vinkhuizen is nog volop gaande, meldt de politie.

De verdachte die maandagochtend door de politie werd aangehouden voor het geweldsincident betreft een 58-jarige man uit Groningen. Het slachtoffer, die ernstig gewond raakte door het incident, is een 46-jarige vrouw ook uit Groningen.

Een woordvoerder van de politie kan dinsdagmiddag verder niets zeggen over de toestand van het gewonde slachtoffer. De politie heeft de zaak in onderzoek en kan daardoor geen verdere mededelingen doen.