16-03-2021, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Kleine brand in woning snel onder controle in Engelbert

Groningen - De brandweer van Harkstede werd dinsdagmiddag omstreeks kwart voor vier gealarmeerd voor een woningbrand aan het Lintdal in Groningen/Engelbert.

Ter assistentie kwam er een hoogwerker van de brandweer van de stad Groningen ter plaatse. In een woning was een kleine brand ontstaan in vermoedelijk een pellet-kachel.





Brandweerlieden hebben in de woning een verkenning uitgevoerd en een nacontrole verricht. De kleine brand was snel onder controle en bleek gelukkig mee te vallen. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond. Over eventuele schade is niets bekend.