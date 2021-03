16-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Drie verdachten aangehouden bij meerdere invallen in Midden-Groningen

Midden-Groningen - De politie heeft vanmorgen in vier woningen, een loods en een winkelpand een instap gedaan in verband met een onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

Er zijn bij de invallen drie verdachten aangehouden. Er zijn onder andere een vuurwapen en munitie en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen.





De aanhoudingen kwamen voort uit een samenwerking tussen onze basisteams en ons interventieteam in Groningen. Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie van dit soort teams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke effecten aan te pakken. Het team is op basis van eigen opsporing en tips een onderzoek gestart. Dit heeft geresulteerd in deze invallen.





Het gaat om drie woningen in Hoogezand en een in Kropswolde, een winkelpand in Foxhol en een loods in Kolham. De verdachten zijn twee mannen van 21 jaar en een van 32 jaar, allen uit Hoogezand. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen en het voorhanden hebben van vuurwapens.





Naast het vuurwapen en de munitie, en een op vuurwapen gelijkend voorwerp, zijn er ook verschillende kleine hoeveelheden soft- en harddrugs aangetroffen. De verdachten worden verhoord en het onderzoek gaat verder.