16-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Noord

Tienduizenden euro’s schade aangericht op station Winsum

Winsum - Op zondagmorgen 28 februari 2021, tussen 00:30 en 00:47 uur, werden er vernielingen aangericht op het treinstation in Winsum.

Bij de vernielingen werden ramen van abri’s en een lift vernield. Hierbij is voor enkele tienduizenden euro’s schade aangericht. Uit beelden blijkt, dat hierbij twee jongeren waren betrokken, waarvan het volgende signalement bekend is:





Dader 1:

• Man

• Blanke huidskleur

• 16–18 jaar oud

• Ongeveer 1,80 meter lang

• Slank postuur

• Normaal gezicht

• Blond haar

• Hij droeg een zwarte joggingbroek, blauwe jas met capuchon en een wit Nikelogo op linker borst, zwarte baseball pet onder de capuchon en hij liep op zwarte sneakers. Hij sprak Nederlands.









Dader 2:

• Man

• 16–18 jaar oud

• Ongeveer 1,70 meter lang

• Iets gezet postuur

• Hij was gekleed in een zwarte joggingsbroek en zwarte jas met capuchon van glanzende stof.









Een van de bovengenoemde joggingsbroeken was voorzien van een wit logo op het linkerbeen, ter hoogte van het bovenbeen. Een van de genoemde jassen met capuchon, was voorzien van een embleem op de linker schouder, mogelijk van het merk Stone Island.





Beide verdachten gebruikten een blauw wegwerp mondkapje. Van dader 1 is bekend, dat hij met een lichtkleurige klauwhamer het glas stuk sloeg.





De laatste trein richting Groningen vertrok om 00:33 uur. Mogelijk dat reizigers iets is opgevallen. Voordat de trein vertrok was er geschreeuw van jongeren op het station, waarbij ook tenminste één meisje was betrokken.





Wie kan de politie informatie verschaffen over de identiteit van deze jongens en meisje(s). Bijzonder is de opvallend lichtkleurige steel van de klauwhamer met donker handvat.









Mocht u informatie hebben in verband met deze vernielingen? Dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Mocht u de informatie liever anoniem willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.