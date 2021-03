16-03-2021, 112Groningen.nl

Stofexplosie bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum

Farmsum - Bij het bedrijf ESD-SIC aan de Kloosterlaan in Farmsum heeft zich dinsdagochtend een stofexplosie voorgedaan.

De explosie van dinsdagochtend was een relatief kleine. ESD-SIC moest destijds maatregelen nemen om de hoeveelheid explosies terug te brengen. In vergelijking met de hoeveelheid blazers van vorig jaar, is dat redelijk gelukt.





In 2019 waren het er nog 52, afgelopen jaar (2020) waren er maar zes stofexplosies bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum.