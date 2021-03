15-03-2021, Redactie 112Groningen.nl

Schiet incident in Hoogezand, 1 gewonde

Hoogezand - Een melding maandagavond om 23:40 uur van een schietpartij prio 1 in Hoogezand aan de Jacob van Ruysdaelstraat/ van Heemskerckstraat. 1 persoon raakte lichtgewond.

Maandagmorgen was in dezelfde straat ook al een steekincident. Nader info ontbreekt nog op dit moment. Het is ook niet bekend als beide zaken met elkaar te maken hebben.

Update: Mogelijk is er geschoten met een luchtdrukwapen. Het slachtoffer wordt geholpen door medewerkers van de ambulance. Er is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar het incident. Meer informatie is er op dit moment niet bekend.

Dinsdag volgt er meer informatie en een video.

Update 00.25 uur