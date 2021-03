15-03-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid

Wat is de VOG politiegegevens?

Landelijk - De Tweede Kamer is op 17 december 2020 akkoord gegaan met het wetsvoorstel VOG-politiegegevens. Het ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer.

Pas nadat beide Kamers akkoord zijn gegaan, kan het wetsvoorstel in werking treden. Het voorstel introduceert een nieuw soort VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), alleen voor bepaalde kwetsbare functies waarvoor een hoge mate van integriteit vereist is. Politiegegevens kunnen in sommige gevallen reden zijn zo’n VOG politiegegevens te weigeren. De Dienst Justis beoordeelt per geval de politiegegevens die over de aanvrager beschikbaar zijn. Of die gegevens relevant zijn hangt af van de omstandigheden van het geval, de risico’s die aan de betreffende functie verbonden zijn, en de aard, frequentie en actualiteit van de politiegegevens.





Een staandehouding door de politie, of een melding over u, zijn dus op zichzelf geen bezwaren voor het afgeven van een VOG politiegegevens. Een VOG politiegegevens wordt geweigerd als uit politiegegevens blijkt dat er verbanden zijn tussen de aanvrager en strafbare feiten die (gelet op de omstandigheden van het geval en het doel waarvoor de VOG wordt gevraagd) een risico vormen voor de uitoefening van de functie.









Voor wie geldt de VOG politiegegevens?

Vanaf het moment dat de wet in werking treedt, wordt de VOG politiegegevens ingevoerd voor functies die per ministeriele regeling zijn aangewezen. Het gaat om functies met de bevoegdheid om geweld te gebruiken, met toegang tot gevoelige informatie op het terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving van de rechtsorde, of betrokkenheid bij integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. En dan ook alleen als de werkgever de proportionaliteit van deze screening kan aantonen, vanwege de aard van de functie en de impact die een mogelijke integriteitschending heeft op de samenleving. Denk aan een douanier, gevangenisbewaarder, of een parketsecretaris bij het OM die strafzaken voorbereid. Zij beschikken over vertrouwelijke, operationele of strategische informatie, zoals over de beveiliging van een penitentiaire inrichting of over de systematiek van controleren van containers in de haven.









Wat maakt het anders dan een VOG?

Dit wetsvoorstel heeft geen invloed op het aanvragen van een VOG. Deze is vaak nodig voor een (nieuwe) baan. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Dienst Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dat hangt af van de functie; sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Iemand met een strafblad maakt dus ook kans op een VOG. Jaarlijks worden er ruim 1,2 miljoen VOG-aanvragen gedaan, waarvan slechts 0,3% afgewezen wordt.





Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Het gaat hierbij om justitiële gegevens, dus gegevens van het openbaar ministerie of de rechter. Politiegegevens kunnen hier geen reden zijn een VOG te weigeren.