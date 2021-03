15-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

“Koningsdag en Bevrijdingsdag alleen online mogelijk”

Groningen - De verwachting is dat grote evenementen de komende maanden nog niet kunnen plaatsvinden. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond gezegd.

De voorzitter denkt dat het pas ‘richting de zomer’ mogelijk is dat veel mensen weer bijeen kunnen komen. Volgens Bruls zijn burgemeesters niet van plan om voor 6 mei al vergunningen af te geven. Dit betekent dat bijvoorbeeld Koningsdag en Bevrijdingsdag alleen online mogelijk zijn, vinden de burgemeesters.





Volgens Bruls moet er eerst op kleine schaal worden getest met toegangstesten, mocht het kabinet evenementen weer willen toestaan. “Het klinkt heel mooi op papier, maar we hebben het nog nooit gedaan in Nederland.” De voorzitter vraagt zich af of het gaat werken als je duizenden mensen moet gaan testen voorafgaand aan een festival of ander evenement. Aan de andere kant ziet Bruls ook dat de bevolking toe is aan een opening van de samenleving.









