Zo werden de verdachten van aanval op agent opgepakt in Frankrijk

Groningen - De Amerikaan (32) en inwoner van Oldambt (20) die worden verdacht van de gewelddadige aanval op een agent in Groningen vorige week, hadden bij hun arrestatie messen bij zich.

Het tweetal werd opgepakt na een wegblokkade door de politie in het Franse Laon. Ze hadden twee messen bij zich.De twee verdachten vluchtten volgens bronnen in een gehuurde auto Nederland uit. Ondanks een internationaal opsporingsbevel konden ze de grens met België oversteken.





Belgische politie traceert mobieltje voortvluchtigen

De mobiele telefoon van een van de voortvluchtigen werd gelokaliseerd door de Belgische politie. De mannen slaagden er niettemin in ook nog de grens naar Frankrijk over te komen. Het gewaarschuwde Centraal Bureau voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad zette meerdere zoek- en interventiebrigades in. Tussen twee en drie uur ‘s ochtends kwamen zij dankzij de mobiele telefoon de voortvluchtige mannen op het spoor in Laon.