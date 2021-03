15-03-2021, 112Groningen.nl

Vuilniswagen rijdt boom omver in Lutjegast, chauffeur raakt gewond

Lutjegast - Maandag aan het eind van de middag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval letsel op de Abel Tasmanweg in Lutjegast.

Ter plaatse bleek een vuilniswagen een boom en een hekwerk omver te hebben gereden. Vermoedelijk had de bestuurder de bocht over het hoofd gezien waarna de botsing volgde. De inzittende(n) van de vuilniswagen wist(en) zelfstandig uit het voertuig te komen.





De chauffeur werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later is de chauffeur met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.





De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval en maakte rapport op. Door de botsing raakte de vuilniswagen dusdanig zwaar beschadigd dat deze moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf.