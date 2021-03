15-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Forse toename opnames ziekenhuizen: “Spannende periode”

Groningen - De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd zal blijven stijgen. Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg, LNAZ, maandagmiddag. Dat meldt de NOS.

Kuipers noemt de toename in de opnames in de ziekenhuizen een ‘forse stijging ten opzichte van gisteren’. Volgens de voorzitter komt de toename niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen periode nam het aantal besmettingen al toe, logisch is dan ook dat dit even later terug is te zien in de ziekenhuizen. Kuipers vermoedt dat dit mogelijk het begin is van een derde golf. “Het is erop of eronder, het wordt spannend.”





Uit de cijfers kan ook opgemaakt worden dat het heropenen van de basisscholen weinig effect heeft gehad op de toename. “Wel is de vermenigvuldiging van de Britse variant zichtbaar. Die variant heeft de overhand genomen. Daar zien we nu het effect van.” In de ziekenhuizen liggen op dit moment 2.019 patiënten. Dit zijn er 97 meer in vergelijking met zondag. Sinds 9 februari hebben er niet zoveel patiënten tegelijkertijd in de ziekenhuizen gelegen.









Met dank aan OOGTV.nl