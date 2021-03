15-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Bestuurder onder invloed raakt rijbewijs kwijt in Groningen

Groningen - Vandaag, maandag 15 maart 2021, omstreeks 12.00 uur heeft de politie een verdachte aangehouden vanwege het rijden onder invloed.

Politieagenten kregen de automobilist is het vizier en wilden de man controleren. Bij de controle kwam naar voren dat de man vermoedelijk onder invloed was, hierop werd bij de man een blaastest afgenomen.





Bij de eerste blaastest kwam naar voren dat de bestuurder had gedronken, de man moest daarom mee naar het politiebureau om een blaastest op het ademanalyse-apparaat te doen. De blaastest op het politiebureau wees uit dat de bestuurder een alcoholpercentage van 895 UGL had.





In dit geval was de bestuurder dusdanig onder invloed van alcohol dat het rijbewijs per direct is ingevorderd. De officier van justitie zal bepalen of de man het rijbewijs nog terug krijgt. Door de agenten werd proces-verbaal opgemaakt voor artikel 8 van de Wegenverkeerswet (WVW).