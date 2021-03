15-03-2021, Dvhn.nl (Bron) & 112Groningen foto`s

Reserveringssite Ikea plat

Groningen - Ikea kampt met een technische storing in het onlinesysteem waarmee klanten een afspraak kunnen maken om te komen winkelen. Dat meldt Dvhn.nl

„Er is zoveel interesse dat het systeem eruit ligt”, laat een woordvoerster van de meubelketen weten.

Ikea opent vanaf dinsdag weer de deuren voor shoppen op afspraak. Klanten konden vanaf maandagochtend acht uur een tijdslot boeken.

Volgens Ikea probeerden duizenden klanten tegelijkertijd een afspraak te maken. „Vanaf het moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen”, zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is.

Meer info op Dvhn (+bron)