15-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Strafzaak over schietpartij in Kiel-Windeweer mogelijk in juni

Kiel-Windeweer - De strafzaak van een 25-jarige man uit Hoogezand, die werd aangehouden na een schietpartij in Kiel-Windeweer in september vorig jaar, wordt mogelijk begin juni inhoudelijk behandeld. Dat zegt Rtvnoord.nl.