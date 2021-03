15-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Afgelopen week 288 avondklokboetes uitgedeeld in Groningen

Landelijk - De politie heeft in de afgelopen week 288 boetes uitgedeeld in Groningen voor het niet naleven van de avondklok, tien meer dan in de week ervoor.

In de drie noordelijke provincies als geheel beboete de politie 507 mensen, omdat ze na het verstrijken van de avondklok buiten waren. Naast Groningen werden 130 Friezen en 89 Drenthen bekeurd voor een overtreding van de avondklok. Landelijk schreef de politie vorige week 5.837 boetes uit. Er waren 95 corona-boetes voor overtreding verbod op groepsvorming. Daarnaast kregen 228 mensen een waarschuwing omdat ze de coronamaatregelen negeerden. De politie beëindigde afgelopen weekend 53 illegale feesten.