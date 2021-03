15-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron) * video Meternieuws.nl archief & 112Groningen foto`s

Vrijdagmiddagborrel liep uit op verkeersdrama (Video)

Hoogezand - Een 23-jarige automobilist uit Veendam heeft drie maanden voorwaardelijke celstraf horen eisen wegens het veroorzaken van een ernstig ongeval op de Kielsterachterweg. Dat meldt Rtvnoord.nl

De Veendammer reed onder invloed van drank. De verdachte wordt zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag verweten. Twee slachtoffers raakten bij het ongeval zwaargewond. Naast de voorwaardelijke celstraf eiste de officier 240 uur werkstraf en een rijontzegging van drie jaar (een jaar voorwaardelijk).

De man reed op 11 oktober 2019 na een vrijdagmiddagborrel op zijn werk vanuit Hoogezand in de richting van Veendam. Hij had zijn collega thuis afgezet en was zelf op weg naar huis.

Onderweg op de Kielsterachterweg klapte hij vol op een verhoogde middenberm. Hij kwam zodoende in tegengestelde richting op de weg terecht. Een hem tegemoetkomende auto kon hem niet meer ontwijken.

De bestuurder (44) en een inzittende (54) van deze wagen raakten ernstig gewond en moesten met spoed naar het ziekenhuis.

