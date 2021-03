15-03-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver foto`s

Ernstig gewonde bij geweldsincident Briljantstraat (Video)

Groningen - De politie is maandag aanwezig in een woning aan de Briljantstraat in Groningen. De politie doet daar een groot onderzoek in verband met een geweldsincident eerder maandagmorgen.

Een vrouw is daarbij ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis en de politie heeft een man als verdachte aangehouden. Beeld op Oogtv 17:30 Dvhn Rtvnoord