15-03-2021, Ditisroden.nl

Forse crash N372 bij Roden

Roden - Op de N372 tussen Roden en Nietap op de J.P. Santeeweg is maandagmorgen een automobilist achter op een stilstaande auto gebotst die linksaf wilde slaan de Turfweg op.

De aanrijdende Audi(veroorzaker) knalde vervolgens een lantaarnpaal omver die in de berm stond en kwam daarna tot stilstand. De mevrouw waar de auto opknalde had alleen iets last van de nek door de botsing.

De auto raakte achter bij de bumper beschadigd en is door de berger meegenomen. De Audi werd ook door een berger meegenomen. Wat de oorzaak was dat de automobilist de auto niet stil zag staan op de weg is niet bekend. De politie doet onderzoek naar het voorval.