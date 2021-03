15-03-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

RIVM meldt 42 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 94 in provincie

Groningen - In de gemeente Groningen zijn, sinds zondagochtend, 42 nieuwe besmettingen met het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM maandagmiddag bekend maakte.

In de provincie Groningen als geheel werden 94 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De GGD vond in de gemeente Groningen 11 besmetting minder dan tussen zaterdag- en zondagochtend. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen door COVID-19 gemeld in de gemeente. Dat was ook in de voorgaande vierentwintig uur het geval.

In de provincie werden 73 besmettingen minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Midden-Groningen (14). Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens door corona gemeld in de Ommelanden.

Landelijk

Landelijk vonden de GGD’en 5.549 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, 425 minder dan gisteren. 223 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, 32 meer dan zondag. De IC’s namen 46 nieuwe patiënten op, zondag waren dat er 56. Het RIVM registreerde 18 overlijdens door COVID-19. Zondag waren dat er 23.

Bron

Meer:

GGD Drenthe en de GGD Groningen

Volg ons ook op Facebook en Twitter