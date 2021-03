15-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Vissers gedupeerd na diefstal schroef

Zoutkamp - Afgelopen weekend is van de scheepswerf in Lauwersoog een nieuwe schroef gestolen van de boot van vissersfamilie Vanger. De boot zou maandag na de winterstalling voor het eerst weer te water gaan.

In aanloop naar het garnalenseizoen zou de familie Vanger de komende twee weken proefdraaien op zee.

'We denken aan een gerichte actie'

Om de boot tip top in orde te krijgen, werd onder meer een nieuwe hoofdmotor geïnstalleerd. De nieuwe schroef werd zaterdag naar de haven van Lauwersoog gebracht. Een dag later sloeg vader Vanger alarm: de schroef was verdwenen.

'We denken aan een gerichte actie', zegt zoon Age Klaas. Misschien heeft iemand hem zaterdagmiddag zien liggen en hem in de nacht opgehaald.'

Door het gewicht van de schroef sluit hij een eenmansactie uit. 'Je loopt er niet zo mee weg. Wij tilden hem met twee man in de auto. Dus het moeten twee mensen zijn geweest met een busje ofzo.'

Meer info en bron Rtvnoord