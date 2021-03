15-03-2021, Politie

Steek incident in Hoogezand, 1 gewonde en 1 aanhouding (Video)

Hoogezand - Maandagmorgen heeft er rond 07:30 uur aan de Van Heemskerckstraat in Hoogezand een geweldsincident(steek incident) plaatsgevonden. Er is daarbij één persoon aangehouden.

Dat meldt de politie via Twitter. Bij het incident is een vrouw gewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment doet de politie ter plaatse onderzoek naar het incident. De aanleiding is niet bekend.