14-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Honderden mensen laten op Vismarkt klimaatalarm klinken

Groningen - Honderden mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op de Vismarkt om gezamenlijk het klimaatalarm te laten klinken. Behalve in Groningen klinkt het alarm ook in ruim veertig andere steden in het land.

De actie op de Vismarkt begon om 14.00 uur. Doel is om aandacht te vragen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. De actie wordt georganiseerd door onder andere Oxfam Novib, Greenpeace en Extinction Rebellion. In Groningen heeft de Groninger Klimaatcoalitie een belangrijke rol. Zij vinden dat de overheid bedrijven meer moet laten betalen voor klimaatschade en willen dat het geld aan coronasteun wordt ingezet om Nederland eerlijker en groener te maken. “De sfeer is uitstekend”, laat één van de aanwezigen weten. “De Vismarkt staat van voor tot achter helemaal vol, waarbij iedereen rekening houdt met de geldende coronamaatregelen. Opvallend is ook dat de deelnemers uit alle hoeken van de samenleving komen, van jong tot oud.”







Met dank aan OOGTV.nl De actie begon met verschillende toespraken. Om 15.00 uur klinkt het klimaatalarm. Aanwezigen worden dan opgeroepen om met potten en pannen en fluitjes zoveel mogelijk lawaai te maken.