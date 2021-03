14-03-2021, Martin Nuver & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Scooterrijdster gewond bij ongeval in Groningen

Groningen - De hulpdiensten werden zondagmiddag omstreeks tien voor één gealarmeerd voor een ongeval bij de Ossenmarkt in Groningen.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek er een ongeval te zijn gebeurd tussen een automobilist en een scooterrijdster. De scooterrijdster was door nog onbekende oorzaak tegen de zijkant van een auto gebotst en kwam daarbij ten val. Ambulancemedewerkers hebben haar gecontroleerd in de ambulance. Ze is daarna met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.





Zowel de scooter als de auto raakte door het ongeval zwaar beschadigd. De politie noteerde gegevens en heeft daarna de scooter overgebracht naar het politiebureau.