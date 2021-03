14-03-2021, Burgernet, geen foto beschikbaar

Vrouw weer terecht (update)

Groningen - Graag uitkijken naar een vermiste mevrouw. Deze is vertrokken vanuit Groningen noord op een elektrische fiets. Ze is voor het laatst gezien op de Emingaheerd. Dat meldt Burgernet via Twitter.

09008844. De vrouw draagt verder een blauwe winterjas en spijkerbroek. Nader info ontbrteekt. Ziet u haar bel dan Update: De vrouw is weer terecht meldt Burgernetvia Twitter.