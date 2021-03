13-03-2021, Michael Huising 112Groningen & Redactie M. Nuver

Brand in schuurtje achter woning Veendam

Veendam - Zaterdagavond rond 21:45 uur ontstond er een brand in een bijgebouw aan de Ommelanderwijk in Veendam.

Ter plaatse gekomen bleek het te gaan om een schuurtje achter een woning dat vlam had gevat. De brandweer van Veendam blustte de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Na het blussen keerden de brandweerlieden terug naar de kazerne van Veendam. Hoe groot de schade is, is nog onbekend.